رئيس وزراء اليابان يصل الهند فى أول زيارة منذ أكثر من 4 أعوام

جدة - نرمين السيد - وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشيدا يعد أول رئيس وزراء يابانى يقوم بزيارة للهند منذ أكثر من أربعة أعوام، مشيرا إلى أنه يجتمع حاليا مع نظيره الهندى حيث يعتزم التأكيد على أهمية أن يظل المجتمع الدولى متحدا فى أزمة أوكرانيا.
وأضاف التلفزيون أنه من المتوقع أيضا أن يؤكد الزعيمان على التعاون فى مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية.
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