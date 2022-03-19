روسيا: إعلان أوروبا حربا اقتصادية شاملة ضدنا ستكون له عواقب

جدة - نرمين السيد - وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسى بارامونوف فى تصريح صحفى اليوم السبت، "إن موسكو بصدد تحضير رد على العقوبات غير المسبوقة وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى".

وأضاف بارامونوف: أن العقوبات ليست خيارنا، لقد كنا نرغب لو أن منطق تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسى، برونو لو مير، الذى أعلن فيها حربا مالية واقتصادية شاملة ضد روسيا، لم تنجر إليها الدول الأخرى على غرار إيطاليا وتتسبب فى سلسلة من النتائج التى لا رجعة فيها.

وأوضح أن الصراع - الذى نشهده فى أوروبا ضد كل ما هو روسى - بلغ حدود العنصرية، مشيرا إلى الأحداث التى يجرى تسجيلها فى إيطاليا، معربا عن أمل بلاده فى أن يعود المسؤولون فى روما وباقى العواصم الأوروبية الأخرى إلى "رشدهم ويتذكرون المصالح العميقة لشعوبهم".