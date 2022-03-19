أوكرانيا: مقتل 14 ألفا و400 جندى روسى منذ بدء العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة العامة للقوات الأوكرانية، فى بيان نقلته وكالة أنباء (انترفاكس) الأوكرانية اليوم السبت، أنه تم تدمير حتى الآن 95 طائرة و115 مروحية و466 دبابة روسية و1470 مركبة مدرعة و44 نظام دفاع جوى و213 نظاما مدفعيا و72 نظام قاذف صواريخ متعدد و3 سفن و17 طائرة بدون طيار.

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