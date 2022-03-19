مصرع 9 أشخاص وإصابة 17 إثر قصف جوى جنوبى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب عمدة المدينة، أناتولى كورتيف فى تصريحات أوردتها شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، إن مدينة "زابوريزهزهيا" واجهت هجمات من القوات الروسية بقذائف الهاون والدبابات والمروحيات وأنظمة الصواريخ خلال الأيام الأخيرة. ومن المقرر أن يتم فرض حظر تجول لمدة 38 ساعة، فى مدينة زابوريزهزهيا، من الساعة 4 مساء اليوم وحتى السادسة صباح بعد غد الإثنين (بالتوقيت المحلى للبلاد).

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