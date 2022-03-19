رابط منصة دعم الكهرباء الاردن 2022 kahraba gov jo هيئة تنظيم قطاع الطاقة

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رابط منصة دعم الكهرباء الاردن 2022 حيث تزداد عمليات البحث اليومية من آلاف الأردنيين ، الذين يريدون معرفة رابط القيام بالتسجيل في دعم الكهرباء في البلاد، وذلك من أجل الاستفادة من دعم الحكومة الأردنية للكهرباء، وكان قد أعلن حسين اللبون الذي يعمل رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطاقة والتعدين، عن أنه من المقرر أن يتم تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء، حيث أكد أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الفئات الفقيرة التي تعاني من الدخل محدود الذين يستهلكون الكهرباء بنسب منخفضة، حيث سيتم تطبيق التعرفة الجديدة عليهم، وقدأكدت الهيئة الأردنية لتنظيم الطاقة والمعادن بدء إجراءات الطلب على منصة دعم الكهرباء للاستفادة من سعر الكهرباء الجديد المدعوم من الحكومة، وقد أطلقت الهيئة الأردنية لتنظيم الكهرباء والمعادن تجربة لاختبار منصة لتسجيل دعم الكهرباء، كما أن الهيئة قد حددت مستويات وحدود الاستهلاك الآمن التي تسمح للمواطنين بالخروج من الدعم، تستعد الهيئة وكذلك الكثير مواطني المملكة الأردنية والجنسيات الأخرى المقيمين على الأراضي الأردنية للتعرف على متطلبات التسجيل وايضا نعرفة عملية التسجيل والأوراق والأوراق اللازمة.
رابط منصة دعم الكهرباء الاردن 2022
الكثير ين يبحثون عن رابط منصة دعم الكهرباء الاردن 2022 نظرًا لأن أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع في أجزاء كثيرة من العالم وندرة إمدادات الطاقة في العديد من الأماكن ، تهدف هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة إلى توفير الخدمات لمجموعات كبيرة من المواطنين. يتحدد سعر الكهرباء الجديدة بعدد من المتغيراتوقد يتم الإعلان عن تعرفة الكهرباء المقررة للمملكة الاردنية وكان ذلك في منتصف يناير 2022، بافتراض أن التطبيق النهائي لهذه التعريفات سيبدأ في 1 أبريل 2022 ، وسيتم منح الدعم في أحد سيناريوهين:
- حسب الاستهلاك الشهري للمواطن حيث يتم تحديد السعر حسب فئات الاستهلاك.
- لأنه تم تحديد سعر خاص ، فإن الحساب يعتمد على حاجة المواطن للمساعدة.
شروط التسجيل في منظومة دعم الكهرباء الجديدة
بالنسبة للأردنيين، يجب عليهم الحصول على جميع المستندات العائلية وتقديمها وقت التسجيل، بشرط أن يكون الدعم على حساب كهربائي واحد لكل رب أسرة، وأنه في حالة وجود أكثر من زوج ، عدد الإعالة يتم تحديد الشرائح بعدد الزوجات المدرجين في خلاصة القيد.
- إذا تزوجت الأردنية من رجل غير أردني ولديها رخصة عائلية بصفتها رب الأسرة ، يتم تسجيلها.
- أولئك الذين يستوفون شروط الأهلية لصندوق المعونة الوطنية مدعوون للتقدم.
- كل من حصل على مساعدات إضافية (تكافل 1-3).
- المستفيدون من المرسوم الملكي.
- على سكان مملكة قطاع غزة الذين تربطهم صلات عائلية الاتصال بدائرة الأحوال المدنية.
- يجب على حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة الذين ليس لديهم روابط عائلية بمملكة قطاع غزة التسجيل لدى الدائرة المدنية.
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