الاحتلال الإسرائيلى يفتح نيرانه وقنابله المسيلة للدموع على غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وكلاهما يبلغان من العمر (20 عامًا)، وذلك بعد مداهمة وتفتيش منزلى ذويهما. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلى فتحت نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع، بكثافة تجاه رعاة الأغنام والأراضى الزراعية، شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وأضافت أن قوات أخرى متمركزة شرق خان يونس جنوب القطاع، أطلقت النار تجاه الأراضى الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.

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