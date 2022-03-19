لوكاشينكو: كييف أمام توقيع اتفاق مع موسكو أو الاستسلام

جدة - نرمين السيد - قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إنه لا يستبعد انتهاء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قريبًا، مؤكدًا أنه إذا لم تتوصل كييف لاتفاق مع موسكو، سيكون عليها توقيع إجراء استسلام.





وفى مقابلة مع تلفزيون "تى بى إس" اليابانى، قال لوكاشينك: "أنا مقتنع بأن هذا الصراع - العملية الروسية - سينتهى بالسلام فى المستقبل القريب".

وتابع رئيس بيلاروسيا: "سأخبرك وللمرة الأولى، بأهم شىء: روسيا تقترح على أوكرانيا، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين يقترح على الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، وأنا أعلم تماما هذا، صيغة مقبولة تمامًا من الاتفاقية. واليوم لا يزال ممكنا أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق، ويوقع بوتين وزيلينسكى هذا الاتفاق"،

وأضاف لوكاشينكو: "إذا لم يوافق زيلينسكى على ذلك، صدقونى، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام فى وقت قصير"، مؤكدًا قناعته بأن روسيا ستتعامل مع العملية العسكرية فى أوكرانيا بمفردها، لافتًا إلى أنه لا أحد طلب من مينسك المشاركة فيها.

واختتم: "لا أحد يطلب منا المشاركة مباشرة فى عمليات القوات الروسية، وتحدثت عن هذا مؤخرًا، ولن نتمكن من إضافة أى شىء إلى عملية روسيا هذه، لا شىء. لديهم ما يكفى من القوة البشرية، ولديهم ما يكفى من المعدات".