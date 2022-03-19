وفى مقابلة مع تلفزيون "تى بى إس" اليابانى، قال لوكاشينك: "أنا مقتنع بأن هذا الصراع - العملية الروسية - سينتهى بالسلام فى المستقبل القريب".
وتابع رئيس بيلاروسيا: "سأخبرك وللمرة الأولى، بأهم شىء: روسيا تقترح على أوكرانيا، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين يقترح على الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، وأنا أعلم تماما هذا، صيغة مقبولة تمامًا من الاتفاقية. واليوم لا يزال ممكنا أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق، ويوقع بوتين وزيلينسكى هذا الاتفاق"،
وأضاف لوكاشينكو: "إذا لم يوافق زيلينسكى على ذلك، صدقونى، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام فى وقت قصير"، مؤكدًا قناعته بأن روسيا ستتعامل مع العملية العسكرية فى أوكرانيا بمفردها، لافتًا إلى أنه لا أحد طلب من مينسك المشاركة فيها.
واختتم: "لا أحد يطلب منا المشاركة مباشرة فى عمليات القوات الروسية، وتحدثت عن هذا مؤخرًا، ولن نتمكن من إضافة أى شىء إلى عملية روسيا هذه، لا شىء. لديهم ما يكفى من القوة البشرية، ولديهم ما يكفى من المعدات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوكاشينكو: كييف أمام توقيع اتفاق مع موسكو أو الاستسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.