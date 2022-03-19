نار الأسعار تواصل الاشتعال فى أوروبا وأمريكا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وصلت الأسعار فى الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تشهد أمريكا موجة غلاء لم تحدث منذ 40 عامًا، مع ارتفاع قياسى ومتسارع للتضخم، وزيادة 7.9% فى أسعار السلع الاستهلاكية.





كما ارتفعت أسعار البنزين والمواد الغذائية والإسكان لترفع وتيرة التضخم، كما تراجع النمو 0.1 نقطة مقابل كل 10 دولارات زيادة فى برميل النفط، وزيادة التضخم 0.2 نقطة. كما وصلت فاتورة الطاقة واستقبال اللاجئين بسبب الأزمة الأوكرانية فى أوروبا إلى 175 مليار يورو، وسط توقعات بأن يرتفع التضخم فى بريطانيا 7.25% فى أبريل المقبل، مقارنة بـ5.4% فى ديسمبر. كما تشهد أسعار الطاقة زيادة قدرها 54 % الشهر المقبل. ويرفع سقف أسعار الطاقة من أزمة تكاليف المعيشة إلى كارثة بالنسبة لملايين الناس، حيث دفع عائلة واحدة على الأقل من كل أربع عائلات فى بريطانيا بأزمة الافتقار إلى الوقود.

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