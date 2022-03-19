بولندا تقترح فرض أوروبا حظرا شاملا على التجارة مع روسيا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، يوم السبت، إن بلاده اقترحت على الاتحاد الأوروبي أن يفرض "حظرا شاملا" على التجارة مع روسيا، وحثت على تشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضاف ماتيوس مورافيسكي: "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، (بما يشمل) كلا ميناءيها البحريين. وكذلك حظر التجارة البرية".

وتابع: "سيؤدي قطع التجارة الروسية بالكامل إلى إجبار موسكو على النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا.

ولم تكشف عن تفاصيل العقوبات، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري "كدولة أولى بالرعاية".