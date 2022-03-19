ابن رئيس تركمانستان السابق يتولى رئاسة البلاد رسميًا

جدة - نرمين السيد - تولى سردار بيردى محمدوف، رئيسا لتركمانستان رسميًا، اليوم السبت، بعد انتخابه فى انتخابات أجريت يوم 12 مارس الجارى، حيث أجريت مراسم تنصيبه فى عاصمة البلاد عشق آباد، حسبما أفادت الوكالة الرسمية "TDH"





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فى تركمانستان، الثلاثاء الماضى، فوز سردار بيردى محمدوف، بالانتخابات الرئاسة المبكرة بعد حصوله على 72.97% من أصوات الناخبين. وبحسب الوكالة، جاء الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة فى تركمانستان بعدإعلان الرئيس (السابق) قربان قولى بيردى محمدوف، وهو والد الرئيس الحالى، عن رغبته فى إفساح المجال السياسى للشباب والاستقالة من منصب رئيس البلاد، فى حين لا يزال يحتل منصب رئيس مجلس الشيوخ فى برلمان البلاد.

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