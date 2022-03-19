إصابة شاب فلسطينى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر من القدس وشهود عيان، إن شابًا، لم تعرف هويته بعد، أصيب بجروح خطيرة، إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار عليه قرب مفترق الثورى، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن لأحد المستوطنين.
وتزامن ذلك مع منع شرطة الاحتلال، فلسطينيين من مُحافظات الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك، بعد وصولهم عند أبوابه.
وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال، المتمركزة على أبواب الأقصى، منعت حافلات تقل مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية، ممن شدّوا الرحال للمسجد منذ ساعات الفجر، من دخول المسجد، واحتجزت هويات بعضهم، ودققت فيها.
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