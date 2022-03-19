الاتحاد الإفريقى يدين هجوم النيجر: يؤكد الحاجة لمضاعفة جهود مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقيه، هجوما إرهابيا وقع أول أمس الخميس، فى منطقة تيلابيرى جنوب غرب النيجر، بعدما أطلق مسلحون النار على حافلة مدنية، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.





ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى - فى بيان - الهجوم بـ"الجبان"، لا سيما القتل العشوائى للأبرياء، معربا عن تعازى الاتحاد الإفريقى لحكومة النيجر وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وشدد رئيس المفوضية على أن هذا الهجوم، يؤكد الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود على المستوى الوطنى والإقليمى والقارى لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف العنيف فى إفريقيا.

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