سيراليون تحدد 24 يونيو 2023 موعدا للانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - حددت مفوضية الانتخابات فى سيراليون الرابع والعشرين من يونيو 2023، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، فيما يعتزم الرئيس الحالى للبلاد، جوليوس مادا بيو، الترشح لفترة رئاسية ثانية وأخيرة مدتها 5 أعوام حسب الدستور.





وذكرت مفوضية الانتخابات، فى بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أنه من المقرر فتح باب تسجيل الناخبين فى الفترة من 3 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2022. وبحسب مراقبين، أنهى إعلان مفوضية الانتخابات فى سيراليون عن موعد الانتخابات الرئاسية التكهنات بشأن احتمالية تأجيل الاقتراع الرئاسى. من جانبها، رحبت هيئة مراقبة الانتخابات الوطنية، وهى عبارة عن تحالف من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، بإعلان مفوضية الانتخابات ووصفته بأنه جاء فى توقيت مناسب، مناشدة الهيئات المعنية إلى العمل على تثقيف المواطنين بالعملية الانتخابية. ومن المقرر أن تنظم سيراليون الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية فى عام 2023، وذلك بعد تأجيل الانتخابات البلدية هذا العام لأسباب لوجستية.

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