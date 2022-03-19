مقتل 4 جنود أميركيين خلال مناورة لـ"الناتو" في النرويج

أكد رئيس الوزراء النرويجي، يوم السبت، مقتل أربعة جنود أميركيين في تحطم طائرة خلال مناورة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا علاقة لها بحرب أوكرانيا.

وغرّد رئيس الوزراء النرويجي يناس غار ستوره، بأن الجنود الأميركيين قتلوا في حادث تحطم مساء الجمعة.

وأضاف أن "الجنود كانوا يشاركون في تدريب الناتو (كولد ريسبونس). أعمق تعاطفنا مع أسر الجنود وأقاربهم وزملائهم في وحدتهم".

وقالت القوات المسلحة النرويجية إن الطائرة كانت من طراز "أوسبري في -22 بي" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية.

وذكر بيان القوات المسلحة النرويجية أن "طاقم الطائرة يتكون من أربعة أفراد وكانوا في مهمة تدريبية في مقاطعة نوردلاند في شمال النرويج. كانت في طريقها شمالا إلى بودو، حيث كان من المقرر أن تهبط قبل الساعة السادسة مساء بقليل يوم الجمعة"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتحطمت الطائرة في غراتادلين في بيارن جنوب بودو، وقالت الشرطة إن مهمة بحث وإنقاذ بدأت على الفور.

وفي الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي من صباح يوم السبت، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وأكدت مقتل الطاقم المكون من أربعة أفراد.