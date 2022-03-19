نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المنصات الالكترونية” لينك auctions.com.sa وخطوات تسجيل الدخول منصة السعودية للمزادات في المقال التالي
تعتبر منصة السعودية للمزادات واحدة من أهم المنصات الالكترونية السعودية الهامة التي تم اطلاقها من جانب الحكومة السعودية لكي يتم تقديم مجموعة من الذهانه الالكترونية، حيث تهدف الى تسهيل الخدمات والمهام لكي يتم إدارة وتشغيل المزادات المتنوعة في المملكة العربية السعودية بجميع انحاءها، ما تقدم الكثير من طرق الدعم لأصحاب الممتلكات في بيع ما يتعلق بهم، كما توفر أيضا مجموعة من الخدمات الأشخاص المشترين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وطريقة التسجيل في منصة السعودية للمزادات السعودية.
التسجيل في منصة السعودية للمزادات 1443
وقد جاءت منصة السعودية للمزادات بعدد كبير من الخدمات التي تخدم كل ما يتعلق بالمزادات في المملكة العربية السعودية لجميع الفئات من البائعين أو المشترين، والتي تتميز بكونها تعمل على مدار اليوم والتي يمكن الوصول اليها للحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها، وذلك من خلال تسجيل حساب شخصي خاص بالمستخدم عبر المنصة، والتي جاء اطلاقها من قبل الحكومة السعودية بهدف تسهيل الكثير من الإجراءات على الأشخاص المهتمين بالمزادات في المملكة العربية السعودية.
رابط تسجيل منصة السعودية للمزادات
ويهتم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالوصول الى منصة السعودية للمزادات والتسجيل بها الكترونيا، حيث يتطلب ذلك ما يلي.
- أولا يتم يجب ان يتم تسجيل حساب خاص بالمستفيد عبر المنصة.
- يتم دفع مبلغ العربون عبر المنصة لكي يتم دخول المزاد.
- يتم تحديد نوع المزاد الذي يرغب الشخص في الدخول اليه.
- يتم متابعة إتمام الصفقة من خلال المنصة التي تعرض كافة التطورات بشكل مستمر.
كيفية التسجيل في منصة السعودية للمزادات 1443
ويتم التسجيل في منصة السعودية للمزادات مباشرة الكترونيا من خلال اتباع ما يلي.
- في البداية يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة السعودية للمزادات.
- يتم اختيار تسجيل الدخول الى المنصة.
- اختيار تسجيل مستخدم جديد.
- ادخال رقم الهوية الوطنية بشكلٍ صحيح.
- ارفاق تاريخ الميلاد وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح عبر المنصة.
- استكمال النموذج الخاص بالتسجيل ومن ثم اختيار ايقونة انشاء الحساب مباشرة عبر الموقع.
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