نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمات التي يقدمها التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص في السعودية 1443 في المقال التالي
تعد مؤسسة التأمينات العامة مؤسسة عامة في المملكة العربية السعودية التي تخدم الموظفين داخل القطاعين العام والخاص كما تحرص المؤسسة على الإلتزام بجميع أحكام ونصوص قانون التأمينات الإجتماعية في الحصول على إشتراكات المواطنين من أصحاب العمل لتوفيرها لهم مرة أخرى على هيئة رواتب شهرية بعدبلوغ العامل سن التقاعد أو إصابته بالعجز أو الوفاة، كما تقوم المؤسسة بصرف التعويضات اللازمة للمشتركين بالمؤسسة في حالات إصابات العمل أو الأمراض المهنية.
أهداف مؤسسة التأمينات الإجتماعية
- تعمل التأمينات الإجتماعية على توفير الحماية الإجتماعية لكافة الموظفين داخل المملكة سواء من الموظفين المدنيين أو العسكريين.
- تحرص المؤسسة على تقديم اللازم لعملائها وذلك من خلال صرف رواتب التأمينات بشكل شهري ومنتظم دون مواجهة موانع لعملية الصرف.
- توفر المؤسسة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة وإمكانية تقديم التساؤلات المختلفة من المواطنين حول موعد الصرف وغيرها من الاستفسارات حيث تتم الإجابة بشكل فوري وواضح للعملاء.
- كما توفر مؤسسة التأمينات جميع الخدمات والمنافع الخاصة بالتأمين الاجتماعي لكافة العملاء وذويهم بطريقة لائقة وتوفير مستوى معيشي ملاءم.
الخدمات التي يقدمها التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص
- يحرص التأمين الإجتماعي على رعاية الأشخاص المؤمن عليهم وفقاً للوائح قانون التأمينات الإجتماعية.
- تستطيع المؤسسة إستثمار الأموال من خلال شراء أسهم داخل الشركات الكبرى أو الإستثمار عن طريق تأسيس بعض الشركات بالتضامن مع رأس المال الوطني والدخول في شراء المناقصات والمساهمات.
- يحرص التأمين الإجتماعي على توافر كافة الوسائل الحديثة لتقدير رواتب المعاشات والتعويضات للعملاء حتى يتم صرفها لهم في المواعيد المحددة طبقاً لقانون التأمين الإجتماعي.
خطوات احتساب معاش التأمينات الإجتماعية
توفر مؤسسة التأمينات الإجتماعية للمواطنين معرفة احتساب معاش التقاعد إلكترونياً وذلك من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني الرسمي، ويتم هذا بإتباع الخطوات الآتية:
- قم بالتوجه للدخول مباشرة عبر موقع التأمينات الإجتماعية.
- تسجيل دخول المستخدم في الموقع من خلال كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لهم بالإضافة لرمز التحقق المرئي.
- من خلال القوائم الجانبية للموقع قم بإختيار أيقونة المعاشات ثم إختر معاش التقاعد من أعلى صفحة المعاشات.
- يستوجب على المستخدم كتابة سنة التقاعد بالإضافة لعدد أفراد الأسرة التي يعولها ونسبة زيادة الأجر.
- ثم قم بالضغط على “الحساب” ليقوم الموقع بتحميل صفحة جديدة تتضمن معاش التأمينات التقاعدي الخاص ببيانات المستخدم تقريبياً.
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