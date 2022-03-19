قم بإثبات سكن العمالة في المملكة من خلال منصة السكن الجماعي عبر منصة إيجار بخطوات بسيطة متطلبات الإثبات

قم بإثبات سكن العمالة في المملكة من خلال منصة السكن الجماعي، تسعي حكومة المملكة العربية السعودية إلي التطوير و التقدم المستمر و ذلك من خلال تقديم العديد من خدماتها عبر المنصات الإلكترونية في العديد من الوزارات، و من احدي هذه المنصات منصة إيجار التابعة لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية الذي أطلقته لتحقيق النظام في قطاع الإيجار العقاري و حفظ حقوق جميع الأطراف، ومن احدي خدمات منصة إيجار هو إثبات سكن العمالة في المملكة للمواطنين و المقيمين تسهيلا علي الشركات و المؤسسات لتسجيل جميع العاملين في خدمة الإسكان الجماعي طبقا لقرار حكومة المملكة بوجوب تسجيل و إثبات سكن العمالة.

قم بإثبات سكن العمالة في المملكة من خلال منصة السكن الجماعي عبر منصة إيجار بخطوات بسيطة

أصبح يتم إثبات سكن العمالة في المملكة إلكترونياً عبر منصة إيجار، حيث تهدف منصة السكن الاجتماعي في تطبيق إيجار إلى تحقيق الرؤية والأهداف الوطنية المشتركة في تنظيم السكن الجماعي، من حيث تحديد مواقع السكن للجهات المعنية، وتعمل منصة إيجار على تمكين المنشآت من رفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بها، والحرص على توفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، والتسهيل على ملاك العقارات وأصحاب المنشآت في إثبات سكن العمالة لدي المنشأة في خطوات بسيطة وهى كالتالي:

الدخول إلى منصة إيجار. تسجيل حساب في منصة إيجار. الذهاب إلى وحدة السكن الجماعي. الضغط على تسجيل الدخول ثم بعد ذلك سجل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. سيتم عرض المنشآت التي تم التفويض عليها، بعد ذلك يجب عليك الضغط على الإجراءات. اختيار نوع السكن. قم بالضغط على زر تعريف السكن لكى يتم السماح لك بإضافة بيانات السكن والوحدات. الضغط على إنشاء وحدة سكنية بعد أن تنتهى من إدخال بيانات العقار، ومن ثم قم بالضغط على تنفيذ بعد إكمال جميع بيانات العقار. قم باختيار التسكين، اختر السكن من قائمة العقارات. وأخيراً الضغط على تنفيذ، لإرسال طلبك من خلال منصة السكن الجماعي.

متطلبات إثبات سكن العمالة إلكترونياً من خلال منصة السكن الجماعي عبر منصة إيجار