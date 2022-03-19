نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في حملة بنك الراجحي للحج 2022 ومعرفة طريقة التسجيل في المقال التالي
تقدم حملة الراجحي للحج حملة مجانية لأداء فريضة الحج للمواطنين المستحقين لتشتمل الإنتقالات والسكن وكافة الخدمات على أفضل مستوى للخدمة، في جميع مشاعر الحج المقدسة لمساعدة المواطنين من أبناء الوطن السعودي والمقيمين الذين لا تسمح لهم حالتهم الإقتصادية على أداء فريضة الحج نظراً لإرتفاع التكاليف ويتم هذا بعد توافر كامل لجميع شروط الإستحقاق التي وضعها بنك الراجحي للتسجيل في حملة الحج 2022.
تخدم حملة الراجحى للحج جميع المواطنين السعودين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية من الأشخاص الغير قادرين على أداء فريضة الحج، ويرجع هذا لظروفهم الإقتصادية وكذلك لأسعار الحج التى تتزايد مع مرور الوقت، ولكن المؤسسة لا تمنح فرصة التسجيل في تلك الحملة إلا للأفراد الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج وكذلك الأشخاص الذين يتقدمون كمحارم لأفراد آخرين، كما أنه يجب أن يكون الشخص المتقدم قد تجاوز من العمر الخامسة والعشرين من عمره.
تعد حملة الراجحي للحج إحدى الحملات المجانية التي تقدم كافة خدمات الحج للمواطنين المستحقين بدون مقابل والتي تتضمن الإنتقالات والسكن وباقي الخدمات على أفضل مستوى في جميع مشاعر الحج المقدسة، حيث تهدف تلك الحملات على مساعدة المواطنين في المملكة من أبناء الوطن والمقيمين التي لا تسمح لهم حالتهم الإقتصادية على أداء فريضة الحج ولكن يتم هذا بعد توافر جميع شروط الإستحقاق التي وضعها بنك الراجحي للتسجيل في حملة الحج 2022.
شروط التقديم في حملة الراجحي للحج 2022
تستهدف حملة الراجحي للحج جميع المقيمين والمواطنين في المملكة من الغير قادين على أداء فريضة الحج نظراً لإرتفاع التكاليف، ولكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها لإتمام عملية التسجيل في الحملة بنجاح:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في حملة الراجحي للحج لم يسبق له الحج ويطبق هذا الشرط على المتقدمين باعتبارهم محارم أيضاً فإن تلك الحملات المجانية تستهدف الذين لم يسبق لهم أداء الحج مسبقاً.
- لا يحق التسجيل والإستفادة من حملات الراجحي المجانية للحج للأشخاص القادرين على توفير نفقات الحج.
- يجب أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جيدة تسمح له بأداء مناسك الحج وتحمل الإنتقال بين المشاعر.
- يجب أن يكون عمر المتقدم للتسجيل في حملة الراجحي للحج لا يقل عن 25 عاماً.
- يجب أن يقدم الشخص الذي يرغب في التسجيل عبر حملة الراجحي للحج كارت العائلة الخاص به وتقوم الجهات المختصة بإبلاغ المواطن أن السفر يتم خلال حافلات تابعة للحملة وليس هناك وسائل إنتقال أخرى.
طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 2022
- تقوم مؤسسة الراجحي للحج بتنظيم حملات لأداء فريضة الحج سنوياً ويقوم على إدارة تلك الحملات مجموعة من الكوادر المتميزة والتي يتوفر لديها أحدث التقنيات التكنولوجية والإلكترونيات المتطورة ليتم القيام بعمل متكامل الأركان وتقديم أفضل مستوى للخدمات.
- من جانب آخر فقد كشفت المؤسسة عبر الموقع الرسمى الخاص بها عن أنه لم يتم فتح باب التسجيل حتى الآن ولم يتم تفويض احد بالتعامل مع المواطنين، كما حذرت المؤسسة من تداعي أحد بأنه منسق لحملات الراجحي، حيث ذكرت المؤسسة بعض الوسائل الخاصة بها حتى يتمكن المنسقين من التسجيل خلالها وهي كالآتي:
- يتمكن المنسقين من التواصل مع مؤسسة الراجحي للتسجيل كمنسقين لحملة الحج 2022 خلال الرقم الموحد/ 920027768.
- كما يتمكن المنسقين من التواصل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة والدخول عبر رابط المنسقين ثم تحدد المنطقة التابع لها الشخص وتحديد الوسيلة التي تتناسب معه في عملية التنسيق في المنطقة التابع لها.
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