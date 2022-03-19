نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية رمضان 1443 بمكة ومواقيت الآذان في مكة المكرمة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إمساكية رمضان 1443 بمكة، هناك العديد من المواطنين المسلمين حول العالم الذين يريدون معرفة تفاصيل إمساكية رمضان 1443 خاصة مع اقتراب فتح أبواب هذا الشهر الفضيل، وذلك لمعرفة مواقيت الصلوات الخمس اليومية، ويُعتبر شهر رمضان الفضيل أحد أفضل الشهور لدى المسلمين بل أحبها على الإطلاق وذلك لفضله المذكور في محكم التنزيل، ويتسابق العديد من المسلمين والمسلمات لكسب الأجر وتزويد حسناتهم في هذا الشهر الفضيل، بالصيام والصلاة والذكر وتلاوة القرآن والتهجد في المساجد، وسنزودك أدناه عبر موقع “ثقفني” بكل تفاصيل إمساكية رمضان 1443-2022 في مكة المكرمة.

إمساكية رمضان 1443-2022 بمكة المكرمة

الصلاة في وقتها والتهجد في المساجد هي إحدى العبادات النبيلة التي تسود عادة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يحتل هذا الشهر مكانة خاصة في قلوب المسلمين، ولهذا ستجدهم دائمًا يتدافعون ويختارون شهر رمضان للتقرب من الله عز وجل، ولذلك يعتبر التحضير لإمساكية رمضان 1443 وتحديد موعد الصلوات الخمس وموعد الإمساك الإفطار من أهم الأمور التي يقوم بها المسلمون قبل فتح أبواب هذا الشهر الفضيل، وبحسب التنبؤات الفلكية فإنه من المتوقع أن اليوم الثاني من شهر أبريل هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

موعد رمضان 2022 في السعودية

بحسب التنبؤات الفلكية بالمملكة العربية السعودية تم تعيين إمساكية رمضان 1443-2022 في مكة المكرمة، وفي حالة ثبوت رؤية الهلال سيؤدي المسلمون صلاة التراويح في أول ليلة مقدسة من شهر رمضان المبارك، كما سيحضر المسلمون في كافة بقاع المملكة وجبة السحور بهدف بداية الصيام والتقرب من الله تعالى في اليوم الأول من الشهر الفضيل والذي من المتوقع أن يكون في اليوم الثاني أو الثالث من أبريل 2022، وكما جرت العادة سيكشف الفلكيون عن نهاية شهر رمضان المبارك من خلال ثبوت رؤية الهلال الجديد ليحتفل المسلمون والمسلمات في اليوم التالي بعيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن يبدأ الفلكيون والمختصون بانتظار هلال رمضان في 29 شعبان الموافق لليوم الأول من أبريل 2022.

أشهر عادات السعودية في رمضان

يحرص المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية على الاحتفال برمضان 1443-2022 في مكة المكرمة كل يوم خلال الشهر الفضيل، ومن المعلوم أن لديهم بعض من العادات والتقاليد التي يحرصون على ممارستها بمناسبة شهر رمضان، وقد لخصناها لكم في النقاط التالية:

شعبانه: ويقصد به أن المواطنون السعوديون يتسابقون لشراء الفوانيس وتوزيعها على الأطفال أو تعليقها في منازلهم.

كسر الصيام: بمجرد أن يسمع السعوديون أذان المغرب، فإنهم يكسرون الصيام بأكل التمر والحليب ثم يتناولون وجبة الإفطار. وهي سنة نبوية شريفة وإحدى التقاليد التي لطالما اعتزوا بها.

دعوة الأهل والأقارب إلى مائدة الإفطار: وتتجسد هذه العادة في ترتيب مائدة رمضان ثم جمع الأهل والأصدقاء والأقارب حولها ليتقاسم الجميع بركة هذا الشهر الفضيل.

قرقيعان: وهو مصطلح سعودي يعني تزيين المنازل وتزويده ببعض الحلويات المشهورة في رمضان. وكذا ارتداء بعض الملابس التقليدية والاحتفال بقدوم هذا الشهر المبارك.

القهوة العربية: وهي إحدى العادات القديمة التي لا يزال كل السعوديين يحبونها حتى اليوم، حيث يجتمع جميع أفراد الأسرة بعد الإفطار لشرب القهوة العربية الأصيلة والدردشة بعد العشاء أو أثناء السحور.

فضل الشهر الفضيل

نحن الآن في انتظار أفضل شهر في عام 1443، شهر رمضان المبارك أو شهر الصيام، شهر الوقوف وتلاوة القرآن. شهر التهجد والاستغفار، شهر الصدقة والعطاء. فيه تفتح جميع أبواب الجنة، حيث تتكاثر الحسنات، وتتساقط السيئات.

شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات. وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات.

كما جعل الله الصيام في هذا الشهر ركنًا من أركان الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويأمر الناس بالصيام. كما أن في هذا الشهر الفضيل ليلة خير من ألف شهر، ومن حرم خير هذه الليلة فهو خاسر. فيجب على كل المسلمين في كل بقاع العالم استقبال هذا الشهر بفرح وبهجة وعزيمة صادقة للصيام والقيام والمنافسة على الحسنات. والتوبة والاستغفار من كل الذنوب والرذائل، والحث على الخير، والابتعاد عن المنكر، والدعوة إلى الخير كله.