الصين تسجل أول حالتى وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم السبت، تسجيل أول حالتى وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، كلاهما فى مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، يأتى الإعلان عن حالتى الوفاة فى وقت تواجه الصين أسوأ زيادة فى الإصابات منذ بداية الجائحة، حيث سجلت البلاد 4051 إصابة جديدة، اليوم السبت، مقابل 4365 إصابة فى اليوم السابق. ومن جانبه، أمر الرئيس الصينى شى جين بينج، بمواصلة استراتيجية "صفر كوفيد" المتشددة، والتى سمحت للصين بحصر عدد الوفيات فى البلاد إلى أقل من خمسة آلاف منذ بدء الجائحة، لكن متحور أوميكرون يعرض نجاح هذه الاستراتيجية للخطر.

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