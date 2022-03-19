العراق يؤكد أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقى، اليوم السبت، أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا، داعيا إلى احترام مبادئ القانون الدولىّ وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها.





جاء ذلك خلال لقائه السفير البريطانى، مارك برايسون ريتشاردسون، المعتمد لدى العراق لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى. واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، التطورات فى المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، وتطورات الحرب الروسية - الأوكرانية، كما تطرقا إلى آخر المُستجدّات السياسيّة فى العراق وجُهُود تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة.

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