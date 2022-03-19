عاجل.. الجيش الروسى يكشف عن حصيلة الخسائر الأوكرانية منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسى تمكنت من تدمير 145 قاذفة صواريخ متعددة، و556 قطعة مدفعية منذ بدء العملية العسكرية، إضافة إلى تدمير 196 طائرة بدون طيار، و1438 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الجارية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.

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