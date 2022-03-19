نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد العمل في رمضان 1443 بالقطاع الخاص والحكومي 2022 بعد التعديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد العمل في رمضان 1443 بالقطاع الخاص والحكومي 2022 بعد التعديلات التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً، حيث من المعروف أن عدد ساعات العمل في العمل الحكومي والخاص أقل في شهر رمضان نظراً إلي الصيام، لهذا نجد أن معظم الدول العربية والإسلامية تحدد في هذا التوقيت مواعيد العمل في رمضان وذلك عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.



ساعات العمل في رمضان 1443 بالقطاع الخاص والحكومي 2022

تبدأ مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك 1443 بعد أيام قليلة فور الانتهاء من شهر شعبان حيث تتضمن المواعيد الجديدة في شهر رمضان عدة بنود تحدد على أساس أن لا تزيد عدد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك عن 6 ساعات، كما يجب أن لا تزيد عن 36 ساعة في الأسبوع طبقا إلى قانون العمل الجديد الذي كشفت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والتي أكدت أن وقت الصلاة والراحة من ضمن ساعات العمل الفعلية في العمل.

مواعيد الدوام في رمضان 2022

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدد الساعات المقررة في شهر رمضان في القطاع العام 5 ساعات يومياً، حيث يتم العمل بالمواعيد الحديدة كالتالي:

يبدأ العمل في الحكومي من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصراً في القطاع الحكومي.

يتم الدوام الرسمي في القطاع الخاص 6 ساعات في رمضان.

فيما يتم تقسيم المجموعات بالعمل بناء على عدة ضوابط حيث يتم توقف العمل بالبصمة على أن يتم استمرار العمل بالنظام المرن على النحو التالي:

مجموعة تبدأ من الساعة 9.30 إلي 2.30 مساساً. المجموعة الثانية من الساعة العاشرة والنصف إلى 3.30 مساءا. مجموعة تبدأ من الساعة 11.30 صباحا إلي الساعة الرابعة عصرا.

اخر يوم دوام في رمضان 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن آخر يوم في دوام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الرابع والعشرين من شهر رمضان، على أن تكون يوم الجمعة الموافق 25 رمضان 1443 على أن تنتهي إجازة العيد يوم 5 شوال 1443.

عدد ساعات العمل في شهر رمضان

كشف قانون العمل المصري بعض الاليات الخاصة بعدد ساعات العمل حيث أفاد القانون أن من حق صاحب العمل في القطاع الخاص أن يحدد ساعات العمل بحيث لا تزيد عن 8 ساعات يومياً والذي يعادل تقريبا 48 ساعة على أن يلتزم بالضوابط التي تنص عليها لائحة العمل، ولم يرد مطلقاً في قانون العمل اي إستثناء خاص بمواعيد شهر رمضان.

وصلنا معكم إلى ختام شرح مواعيد العمل في رمضان 1443 بالقطاع الخاص والحكومي 2022 بعد التعديلات.