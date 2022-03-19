نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانضباط الوظيفي وعقوبات المخالفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في خبر نشرته وكالة الأنباء السعودية ” واس ” بتاريخ 01 صفر 1443 هـ الموافق 08 سبتمبر 2021 م أعلن عن موافقة المجلس على نظام الانضباط الوظيفي الجديد ، وهو النظام الذي يشمل كافة الموظفين بالمملكة ، علي أن يتم استثناء الفئات العاملة تحت نظام يطبق قواعد مخصصة للجزاءات ، وقد تم نشر المادة الرابعة من هذا القانون الذي أقرته عن الانضباط الوظيفي هيئة الخبراء ، وتشير المادة الرابعة من القانون إلي ضرورة التحقيق مع الموظف قبل توقيع أي جزاء عليه ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم بخصوص الانضباط الوظيفي وعقوبات المخالفين ، نتعرف علي أهم بنود النظام الجديد والعقوبات الواردة بالمواد التي يعمل بها اعتباراً من تاريخ الغد 20 مارس 2022 م ، وبما يتماشى مع تحديثات اللائحة الإدارية بقانون العمل السعودي.

الانضباط الوظيفي وعقوبات المخالفين

خلال الساعات القليلة الماضية تصدرت نتائج البحث بالمملكة عبارات :

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وكانت قد أقرت الانضباط الوظيفي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي في تاريخ 8 سبتمبر 2021 م الماضي.

وعملت هيئة الخبراء بالتوازي مع وزارة الموارد البشرية وطبقاً لمواد قانون العمل السعودي.

الانضباط الوظيفي ماهو ؟

دخول نظام الانضباط الوظيفي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 20 مارس 2022 ، ويعرف بأنه مجموعة من الضوابط النظامية في شكل قانون يحدد العقوبات لمخالفي نظام الانضباط الوظيفي :

قواعد التحقيق.

أنواع المخالفات.

العقوبة ومدى تنفيذها.

حقوق الأطراف.

وقد صدق مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي ، وقد كشفت المادة السادسة من نظام الانضباط الوظيفي الجديد عن خمسة عقوبات.

ضوابط نظام الانضباط الوظيفي الجديد

تم اعتماد تعديلات نظام الانضباط الوظيفي وفق بنود هامة وهي :

يشمل النظام كافة الموظفين باستثناء العاملين وفق نظام يخضع للائحة جزاءات خاصة.

تنص المادة الرابعة المنشورة بجريدة أم القري علي ضرورة التحقيق مع الموظف قبل توقيع الجزاء عليه.

يتم مواجهة الموظف بما نسب إليه من مخالفات وسماع أقوله حيالها وتحقيق مبدأ الدفاع له.

يجري التحقيق مع كتابة محضر بذلك وفق اللائحة و الإجراءات.

ويكون العقاب الموقع علي الموظف مسبباً.

تظل الدرجة الوظيفية للمعاقب بالفصل شاغرة حتي تحصن قرار الفصل بمرور موعد الطعن علي الحكم وتحوله لحكم نهائي.

يعتبر الموظف مخالفاً لنظام الانضباط وفق المواد 5 و 6 و7 من القانون.

كشف نظام الانضباط الوظيفي الجديد عن خمسة عقوبات وجزاءات وفق المواد التي نستعرضها بالفقرات التالية.

بالفقرة التالية نستعرض التفاصيل الهامة والعقوبة الموقعة على المخالفين وغير المخالفين.

لائحة العقوبات والمخالفات بنظام الانضباط الوظيفي

وافق مجلس الوزراء على نظام الانضباط ، ونستعرض تفاصيل وعقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد بخصوص المخالفات المالية والإدارية كالآتي :