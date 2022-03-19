“سلم رواتب الحرس الوطني” سانج job.sang.gov.sa والذي يتابع الراغبين في التسجيل بموعد تفعيل رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني للتعرف عليه، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في موعد محدد لاستقبال طلبات التوظيف فيها في العديد من المؤهلات مع الالتزام بالشروط المقررة.

“سلم رواتب الحرس الوطني” سانج job.sang.gov.sa الجديد 1443 (راتب – بدلات)

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة أن الأحد الموافق 20 مارس 2022 – 17 شعبان 1443 موعد تفعيل رابط تقديم وظائف الحرس الوطني لاستقبال طلبات ابناء الشعب من الخريجين للعمل في عدد من التخصصات المتاحة في الوزارة، ويبدا في تمام الساعة العاشرة صباحا تفعيل الرابط على أن يستمر في استقبال الطلبات حتى الخميس من نفس الأسبوع، ويتم إغلاق الرابط بعد ذلك لدراسة ومراجعة الطلبات ومطابقتها مع قاعدة بيانات وزارة الداخلية ويتم الإعلان عن النتائج بعد فترة وجيزة.

شروط الالتحاق بوظائف الحرس الوطني

الالتزام بالشروط العامة للعمل في المجال العسكري.

الجنسية السعودية.

شهادات حسن السير والسلوك

الحصول على الشهادات المقررة (متوسطة – عليا – ثانوية عامة).

الحصول على الشهادات المقررة (متوسطة – عليا – ثانوية عامة). ألا يقل الطول عن 160 سنتيمتر على أن يكون الشكل متناسق.

يجب اجتياز الكشف الطبي والحصول على الشهادة التي تفيد بالخلو من جميع الأمراض واللياقة المناسبة للعمل بالمجال العسكري.

لا يجب الزواج من غير السعوديات.

يتم الإعلان عن القبول المبدئي ويتم إعلام المقبولين بموعد ومكان المقابلة الشخصية.

يجب إحضار المستندات والشهادات المطلوبة عند المقابلة الشخصية (الشهادات المدرسية أو الجامعية – القدرات أو المهارات – الكشف الطبي – شهادات حسن السير السلوم من وزارة الداخلية – المستندات الشخصية كبطاقة الهوية).

يجب الالتزام بالحضور بالموعد المحدد للمقبولين بشكل مؤقت

يعتبر التخلف عن الحضور رفض للطلب ولا يتم تحديد موعد جديد.

يتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

الشهادات المطلوبة من المتقدمين حسب الوظيفة شروط التقديم بوظائف الحرس الوطني حملة البكالوريوس تخصص: علم النفس و الخدمات الاجتماعية تقدير درجة المتقدم يجب ألا تقل عن “جيد”.

مستند متسلسل يبين انتظامه خلال فترة الدراسة مع المدة.

بطاقة تصنيف مفعلة. حملة الدبلوم تخصص: اتصالات (كلية الاتصالات): إضافة خبرة سابقة في نفس مجال التخصص إن وجدت. حملة الثانوية العامة وما يكافئها لا توجد أي شروط خاصة سلم رواتب الحرس الوطني لخريجي الثانوية

راتب الملازم في الحرس الوطني السعودي 6600 ريال سعودي.

الملازم أول في الحرس الوطني السعودي 7609 ريال.

راتب النقيب بالحرس الوطني السعودي 9215 ريال سعودي.

الرائد في الحرس الوطني السعودي 11705 ريال.

راتب المقدم بالحرس الوطني السعودي 12735 ريال سعودي.

العقيد في الحرس الوطني السعودي 14365 ريال.

راتب العميد بالحرس الوطني السعودي 16350 ريال سعودي.

اللواء في الحرس الوطني السعودي 18600 ريال.