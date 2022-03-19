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“سلم رواتب الحرس الوطني” سانج job.sang.gov.sa والذي يتابع الراغبين في التسجيل بموعد تفعيل رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني للتعرف عليه، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في موعد محدد لاستقبال طلبات التوظيف فيها في العديد من المؤهلات مع الالتزام بالشروط المقررة.
“سلم رواتب الحرس الوطني” سانج job.sang.gov.sa الجديد 1443 (راتب – بدلات)
أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة أن الأحد الموافق 20 مارس 2022 – 17 شعبان 1443 موعد تفعيل رابط تقديم وظائف الحرس الوطني لاستقبال طلبات ابناء الشعب من الخريجين للعمل في عدد من التخصصات المتاحة في الوزارة، ويبدا في تمام الساعة العاشرة صباحا تفعيل الرابط على أن يستمر في استقبال الطلبات حتى الخميس من نفس الأسبوع، ويتم إغلاق الرابط بعد ذلك لدراسة ومراجعة الطلبات ومطابقتها مع قاعدة بيانات وزارة الداخلية ويتم الإعلان عن النتائج بعد فترة وجيزة.
شروط الالتحاق بوظائف الحرس الوطني
- الالتزام بالشروط العامة للعمل في المجال العسكري.
- الجنسية السعودية.
- شهادات حسن السير والسلوك
الحصول على الشهادات المقررة (متوسطة – عليا – ثانوية عامة).
- ألا يقل الطول عن 160 سنتيمتر على أن يكون الشكل متناسق.
- يجب اجتياز الكشف الطبي والحصول على الشهادة التي تفيد بالخلو من جميع الأمراض واللياقة المناسبة للعمل بالمجال العسكري.
- لا يجب الزواج من غير السعوديات.
- يتم الإعلان عن القبول المبدئي ويتم إعلام المقبولين بموعد ومكان المقابلة الشخصية.
- يجب إحضار المستندات والشهادات المطلوبة عند المقابلة الشخصية (الشهادات المدرسية أو الجامعية – القدرات أو المهارات – الكشف الطبي – شهادات حسن السير السلوم من وزارة الداخلية – المستندات الشخصية كبطاقة الهوية).
- يجب الالتزام بالحضور بالموعد المحدد للمقبولين بشكل مؤقت
- يعتبر التخلف عن الحضور رفض للطلب ولا يتم تحديد موعد جديد.
- يتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد اجتياز المقابلة الشخصية.
|الشهادات المطلوبة من المتقدمين حسب الوظيفة
|شروط التقديم بوظائف الحرس الوطني
|حملة البكالوريوس تخصص: علم النفس و الخدمات الاجتماعية
|
|حملة الدبلوم تخصص: اتصالات (كلية الاتصالات):
|
|حملة الثانوية العامة وما يكافئها
|لا توجد أي شروط خاصة
سلم رواتب الحرس الوطني لخريجي الثانوية
- راتب الملازم في الحرس الوطني السعودي 6600 ريال سعودي.
- الملازم أول في الحرس الوطني السعودي 7609 ريال.
- راتب النقيب بالحرس الوطني السعودي 9215 ريال سعودي.
- الرائد في الحرس الوطني السعودي 11705 ريال.
- راتب المقدم بالحرس الوطني السعودي 12735 ريال سعودي.
- العقيد في الحرس الوطني السعودي 14365 ريال.
- راتب العميد بالحرس الوطني السعودي 16350 ريال سعودي.
- اللواء في الحرس الوطني السعودي 18600 ريال.
حاسبة سلم الرواتب مع البدلات
|
|5600 ريال سعودي.
|
|من: 6700 ريال سعودي
إلى: 7000 ريال سعودي.
|بدلات رتبة ملازم الحرس الوطني السعودي
|330 ريال سعودي.
|بدلات رتبة ملازم أول الحرس الوطني السعودي
|380 ريال سعودي.
|بدلات رتبة نقيب الحرس الوطني السعودي
|230 ريال سعودي.
|بدلات رتبة رائد الحرس الوطني السعودي
|320 ريال سعودي.
|بدلات رتبة مقدم الحرس الوطني السعودي
|405 ريال سعودي.
|بدلات رتبة عقيد الحرس الوطني السعودي
|510 ريال سعودي.
|بدلات رتبة عميد الحرس الوطني السعودي
|565 ريال سعودي.
|بدلات رتبة لواء الحرس الوطني السعودي
|635 ريال سعودي.
|الدرجة
|رتبة
جندي
|رتبة
جندي أول
|رتبة
عريف
|رتبة
وكيل رقيب
|رتبة
رقيب
|رتبة
رقيب أول
|رتبة
رئيس رقباء
|1
|3220
|3395
|3765
|4455
|5260
|6180
|7215
|2
|3350
|3540
|3940
|4665
|5510
|6480
|7575
|3
|3480
|3685
|4115
|4875
|5760
|6780
|7935
|4
|3610
|3830
|4290
|5080
|6010
|7080
|8295
|5
|3740
|3975
|4465
|5295
|6260
|7380
|8655
|6
|3870
|4120
|4640
|5505
|6510
|7680
|9015
|7
|4000
|4265
|4815
|5715
|6760
|7980
|9375
|8
|4130
|4410
|4990
|5925
|7010
|8280
|9735
|9
|4260
|4555
|5165
|6135
|7260
|8580
|10095
|10
|4390
|4700
|5340
|6345
|7510
|8880
|10455
|11
|4520
|4845
|5515
|6555
|7760
|9180
|10815
|12
|4650
|4990
|5690
|7665
|8010
|9480
|11175
|13
|4780
|5135
|5865
|6975
|8260
|9780
|11535
|14
|4910
|5280
|6040
|7185
|8510
|10080
|11895
|15
|5040
|5425
|6215
|7365
|8760
|10380
|12255
جدول العلاوات السنوية للحرس الوطني
يتم الحصول على العلاوة السنوية للمقبولين حسب الفترة التي قضوها في الخدمة كما يتم احتسابها أيضا حسب رتبة المتقدمين والعاملين بالقطاع من الفئات (الأولى – العاشرة) ابتداء من رتبة الجندي وصولا إلى رتبة الرقيب
|الرتبة
|فئة
1
|فئة
2
|فئة
3
|فئة
4
|فئة
5
|فئة
6
|فئة
7
|فئة
8
|فئة
9
|فئة
10
|رتبة جندي
|150
|250
|300
|400
|630
|750
|880
|1000
|1200
|1400
|رتبة جندي أول
|190
|290
|350
|450
|680
|800
|930
|1050
|1250
|1450
|رتبة عريف
|230
|330
|400
|500
|730
|850
|980
|1100
|1300
|1500
|رتبة وكيل رقيب
|270
|370
|450
|550
|780
|900
|1030
|1150
|1350
|1550
|رتبة رقيب
|310
|410
|500
|600
|830
|950
|1080
|1200
|1400
|1600
|رتبة رقيب أول
|350
|450
|550
|650
|880
|1000
|1130
|1250
|1450
|1650
|رتبة رئيس رقباء
|390
|490
|600
|700
|930
|1050
|1180
|1300
|1500
|1700
طريقة التسجيل الإلكتروني بالوظائف
- يبدأ المستخدم بالدخول على رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني.
- يتم تسجيل بياناته الشخصية كاملة وصحيحة واتباع كافة الخطوات.
- يجب الإقرار باتباع الشروط.
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