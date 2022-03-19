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“سلم رواتب الحرس الوطني” سانج job.sang.gov.sa الجديد 1443 (راتب – بدلات)

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عمر شويل - جدة "سلم رواتب الحرس الوطني" سانج job.sang.gov.sa الجديد 1443 (راتب - بدلات)

“سلم رواتب الحرس الوطني” سانج job.sang.gov.sa والذي يتابع الراغبين في التسجيل بموعد تفعيل رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني للتعرف عليه، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في موعد محدد لاستقبال طلبات التوظيف فيها في العديد من المؤهلات مع الالتزام بالشروط المقررة.

“سلم رواتب الحرس الوطني” سانج job.sang.gov.sa الجديد 1443 (راتب – بدلات)

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة أن الأحد الموافق 20 مارس 2022 – 17 شعبان 1443 موعد تفعيل رابط تقديم وظائف الحرس الوطني لاستقبال طلبات ابناء الشعب من الخريجين للعمل في عدد من التخصصات المتاحة في الوزارة، ويبدا في تمام الساعة العاشرة صباحا تفعيل الرابط على أن يستمر في استقبال الطلبات حتى الخميس من نفس الأسبوع، ويتم إغلاق الرابط بعد ذلك لدراسة ومراجعة الطلبات ومطابقتها مع قاعدة بيانات وزارة الداخلية ويتم الإعلان عن النتائج بعد فترة وجيزة.

شروط الالتحاق بوظائف الحرس الوطني

  • الالتزام بالشروط العامة للعمل في المجال العسكري.
  • الجنسية السعودية.
  • شهادات حسن السير والسلوك
    الحصول على الشهادات المقررة (متوسطة – عليا – ثانوية عامة).
  • ألا يقل الطول عن 160 سنتيمتر على أن يكون الشكل متناسق.
  • يجب اجتياز الكشف الطبي والحصول على الشهادة التي تفيد بالخلو من جميع الأمراض واللياقة المناسبة للعمل بالمجال العسكري.
  • لا يجب الزواج من غير السعوديات.
  • يتم الإعلان عن القبول المبدئي ويتم إعلام المقبولين بموعد ومكان المقابلة الشخصية.
  • يجب إحضار المستندات والشهادات المطلوبة عند المقابلة الشخصية (الشهادات المدرسية أو الجامعية – القدرات أو المهارات – الكشف الطبي – شهادات حسن السير السلوم من وزارة الداخلية – المستندات الشخصية كبطاقة الهوية).
  • يجب الالتزام بالحضور بالموعد المحدد للمقبولين بشكل مؤقت
  • يعتبر التخلف عن الحضور رفض للطلب ولا يتم تحديد موعد جديد.
  • يتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد اجتياز المقابلة الشخصية.
الشهادات المطلوبة من المتقدمين حسب الوظيفة شروط التقديم بوظائف الحرس الوطني
حملة البكالوريوس تخصص: علم النفس و الخدمات الاجتماعية
  • تقدير درجة المتقدم يجب ألا تقل عن “جيد”.
  • مستند متسلسل يبين انتظامه خلال فترة الدراسة مع المدة.
  • بطاقة تصنيف مفعلة.
حملة الدبلوم تخصص: اتصالات (كلية الاتصالات):
  • إضافة خبرة سابقة في نفس مجال التخصص إن وجدت.
 حملة الثانوية العامة وما يكافئها لا توجد أي شروط خاصة

سلم رواتب الحرس الوطني لخريجي الثانوية

  • راتب الملازم في الحرس الوطني السعودي 6600 ريال سعودي.
  • الملازم أول في الحرس الوطني السعودي 7609 ريال.
  • راتب النقيب بالحرس الوطني السعودي 9215 ريال سعودي.
  • الرائد في الحرس الوطني السعودي 11705 ريال.
  • راتب المقدم بالحرس الوطني السعودي 12735 ريال سعودي.
  • العقيد في الحرس الوطني السعودي 14365 ريال.
  • راتب العميد بالحرس الوطني السعودي 16350 ريال سعودي.
  • اللواء في الحرس الوطني السعودي 18600 ريال.

حاسبة سلم الرواتب مع البدلات

  • راتب الجندي في الحرس الوطني السعودي
5600 ريال سعودي.
  • راتب الجندي اول في الحرس الوطني السعودي
من: 6700 ريال سعودي

إلى: 7000 ريال سعودي.

بدلات رتبة ملازم الحرس الوطني السعودي 330 ريال سعودي.
بدلات رتبة ملازم أول الحرس الوطني السعودي 380 ريال سعودي.
بدلات رتبة نقيب الحرس الوطني السعودي 230 ريال سعودي.
بدلات رتبة رائد الحرس الوطني السعودي 320 ريال سعودي.
بدلات رتبة مقدم الحرس الوطني السعودي 405 ريال سعودي.
بدلات رتبة عقيد الحرس الوطني السعودي 510 ريال سعودي.
بدلات رتبة عميد الحرس الوطني السعودي 565 ريال سعودي.
بدلات رتبة لواء الحرس الوطني السعودي 635 ريال سعودي.
الدرجة رتبة

جندي

رتبة

جندي أول

رتبة

عريف

رتبة

وكيل رقيب

رتبة

رقيب

رتبة

رقيب أول

رتبة

رئيس رقباء

1 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215
2 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575
3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935
4 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295
5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655
6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015
7 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375
8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735
9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095
10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455
11 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815
12 4650 4990 5690 7665 8010 9480 11175
13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535
14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895
15 5040 5425 6215 7365 8760 10380 12255

جدول العلاوات السنوية للحرس الوطني

يتم الحصول على العلاوة السنوية للمقبولين حسب الفترة التي قضوها في الخدمة كما يتم احتسابها أيضا حسب رتبة المتقدمين والعاملين بالقطاع من الفئات (الأولى – العاشرة) ابتداء من رتبة الجندي وصولا إلى رتبة الرقيب

الرتبة فئة

1

فئة

2

فئة

3

فئة

4

فئة

5

فئة

6

فئة

7

فئة

8

فئة

9

فئة

10

رتبة جندي 150 250 300 400 630 750 880 1000 1200 1400
رتبة جندي أول 190 290 350 450 680 800 930 1050 1250 1450
رتبة عريف 230 330 400 500 730 850 980 1100 1300 1500
رتبة وكيل رقيب 270 370 450 550 780 900 1030 1150 1350 1550
رتبة رقيب 310 410 500 600 830 950 1080 1200 1400 1600
رتبة رقيب أول 350 450 550 650 880 1000 1130 1250 1450 1650
رتبة رئيس رقباء 390 490 600 700 930 1050 1180 1300 1500 1700

طريقة التسجيل الإلكتروني بالوظائف

  1. يبدأ المستخدم بالدخول على رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني.
  2. يتم تسجيل بياناته الشخصية كاملة وصحيحة واتباع كافة الخطوات.
  3. يجب الإقرار باتباع الشروط.

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