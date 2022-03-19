أمريكا تدرج مئات الطائرات الروسية على القائمة السوداء

جدة - نرمين السيد - وأشارت "التجارة الأمريكية"، فى بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، إلى أن هذه الطائرات لم تعد قادرة على التزود بالوقود والصيانة أو توفير قطع الغيار أو الخدمات ومن ضمنها طائرة مملوكة لرجل الأعمال الروسى رومان أبراموفيتش، وطائرات بوينج لشركة "إيروفلوت".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت الشهر الماضى هى وحلفاؤها عقوبات غير مسبوقة على روسيا بعد العملية العسكرية فى أوكرانيا.