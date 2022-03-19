الجيش الصومالى يعلن تدمير أحد معاقل ميليشيات حركة الشباب

جدة - نرمين السيد - وقال قائد الفرقة 64 للجيش الوطنى الصومالى وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت "إن العملية العسكرية حققت الهدف المنشود، حيث تمكنت القوات الوطنية من تدمير أحد المعاقل الذى كانت المليشيات الإرهابية تستخدمه من أجل إلحاق الأذى ضد الرعاة والمزارعين المحليين".
وأضاف أن الجيش نفذ أيضا عملية إزالة الألغام الأرضية التى زرعتها العناصر المتطرفة على طول الطريق بين منطقتى "ولنوين" و"ورمحن" بمحافظة شبيلى السفلى.
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