الخارجية الروسية: إعلان الحرب الاقتصادية سيؤدى لعواقب لا يمكن التراجع عنها

جدة - نرمين السيد - وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية بالخارجية الروسية أليكسى بارامونوف ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، إن حكومة بلاده سترد على "العقوبات غير المسبوقة وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى".

وأضاف "أن بلاده لم تكن ترغب فى أن تنجر دول أوروبية مثل إيطاليا وراء تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لو مير، الذى أعلن حربا مالية واقتصادية شاملة ضد روسيا، وتسبب فى سلسلة من العواقب التى لا رجعة فيها".