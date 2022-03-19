عاجل.. ماكسار للأقمار الصناعية تنشر صورا لخنادق الآليات الروسية قرب كييف

جدة - نرمين السيد - نشرت شركة ماكسار للأقمار الصناعية صورًا، اليوم السبت، تظهر استخدام القوات الروسية الخنادق لاخفاء آلياتها العسكرية قرب كييف، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وحسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإنه وفقًا لتحليل شركة ماكسار وصور الأقمار الصناعية، يحفر الجيش الروسى حرفيًا، ويقيم سواتر ترابية حول معداته العسكرية شمال غرب العاصمة الأوكرانية. وأضافت الشبكة أن صور الأقمار الصناعية الجديدة السواتر الوقائية حول المعدات العسكرية الروسية بالقرب من أوزيرا وقاعدة أنتونوف الجوية. وأشارت شكرة ماكسار تكنولوجيز إلى أنها رصدت معدات عسكرية روسية إضافية، وبعض أعمال بناء الساتر الترابى فى قريتى زدفيجيفكا وبيريستانكا، الواقعة فى أقصى الشمال الغربى.

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