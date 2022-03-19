عاجل.. الجيش الروسى: إجلاء 112 أجنبيًا من خيرسون

وقالت الدفاع الروسية فى بيانها: "فى اليوم السابق، تم نقل 112 مواطنا من أوزبكستان وصربيا والولايات المتحدة ولبنان وتونس وجورجيا وأوكرانيا وروسيا، من منطقة خيرسون بأوكرانيا إلى مدينة جيشانسك بجمهورية القرم، وذلك من قبل العسكريين (الروس) فى المنطقة العسكرية الجنوبية".
وبحسب "روسيا اليوم"، يأتى الإجلاء بناء على طلب السفارات للمساعدة فى ضمان الإخلاء الآمن لمواطنيها من أوكرانيا، وكذلك بناء على طلب الأجانب المقدم إلى مكتب القيادة العسكرية الروسية فى خيرسون.
وقال البيان:"قام الجنود الروس فى الساحة المركزية لمدينة خيرسون بتأمين الانتقال الآمن لكل من أبدوا رغبتهم فى مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة على متن حافلات، ثم حرصوا على سلامتهم عند الانتقال إلى الأراضى الروسية".
وأشارت التقارير إلى أن الجيش الأوكرانى قام بتفجير جسر على طريق دونيتسك-ماريوبول السريع خلال انسحابه، دون تحذير السكان المحليين، ما ألحق أضرارا بمنازلهم.
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