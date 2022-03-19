عاجل.. الدفاع الروسية: توجيه ضربة لمصنع طائرات فى لفيف غربى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها وجهت ضربة باستخدام أسلحة عالية الدقة لمصنع للطائرات فى مدينة لفيف غربى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، إجلاء أكثر من 14 ألف شخص من المناطق الخطرة فى أوكرانيا خلال 24 ساعة. ودخلت الحرب الروسية فى أوكرانيا إلى يومها الـ24، حيث يواصل الجيش الروسى استهداف المنشآت الأوكرانية، مقابل استمرار الدعم الغربى لكييف، وإمداد أوكرانيا بالسلاح والدعم المادى والمعنوى.

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