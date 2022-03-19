وزير الدفاع الأمريكى يبدأ زيارة إلى بلغاريا تستغرق يومين

جدة - نرمين السيد - بدأ وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم السبت، زيارة تستغرق يومين إلى بلغاريا، يستهلها بزيارة أفراد عسكريين أمريكيين وبلغاريين خلال تدريباتهم، حيث أعلن وزير الدفاع البلغارى دراجومير ساكوف، إن "هذه الزيارة رمزية".





وبحسب بيان لوزارة الدفاع البلغارية، قال ساكوف إن كتيبة بلغارية تحت قيادة العمليات التابعة للقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى أوروبا يتم تجهيزها لأول مرة فى منطقة تدريب نوفو سيلو، فى الدولة الواقعة بشرق البلقان، والتى يتم استخدامها بشكل مشترك من جانب الولايات المتحدة وبلغاريا. ووفقًا لتقارير إعلامية، يهدف هذا التدريب إلى تعزيز الجناح الشرقى لحلف الناتو، وربما تسلم منظومة الدفاع الجوى سوفيتية التصميم "إس- 300" إلى أوكرانيا فى مقابل الحصول على بديل مماثل من الولايات المتحدة، مما أثار ضجة سياسية فى صوفيا قبل بدء زيارة أوستن. فيما تتمركز أنظمة الدفاع الجوى هذه حول العاصمة البلغارية صوفيا، وفى محطة "كوزلودوى" للطاقة النووية على نهر الدانوب، بعدما حذر الرئيس البلغارى رومين راديف، أمس الجمعة، من قرار توريد أسلحة لأوكرانيا، وبالتالى إشراك بلغاريا فى الحرب، قائلاً إن "الثمن دائما يدفعه المواطنون وليس السياسيون".

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