الأقمار الصناعية تظهر استخدام روسيا الخنادق لإخفاء آلياتها العسكرية بكييف

جدة - نرمين السيد - من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنها فقدت الوصول لبحر آزوف مؤقتا بعد سيطرة روسيا على ميناء ماريوبول.

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يوم السبت إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، قائلا إن هذه هى فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التى ارتكبتها فى أعقاب غزوها.

وأضاف فى كلمة مصورة بُثت فى الساعات الأولى من صباح السبت فى أوكرانيا إن "الوقت حان لعقد اجتماع ،حان وقت الحديث".