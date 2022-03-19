ألمانيا تسجل 260239 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 18 مليونا و548225 بعد تسجيل 260239 إصابة جديدة

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 126867 بعد تسجيل 221 وفاة جديدة.