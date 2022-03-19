كييف: المفاوضات مع موسكو قد تستمر أسابيع أو أكثر

جدة - نرمين السيد - وقال بودولياك فى تصريحات لوكالة "بلومبيرغ": "المفاوضات قد تستغرق عدة أسابيع أو أكثر". وأضاف: "هناك بعض التنازلات التى لن نقدمها بالتأكيد.. لا يمكننا التخلى عن أى مناطق". ولفت بودولاك إلى أن المطالب الرئيسية للجانب الأوكرانى هى "وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وتسوية سياسية بشأن مسألة الأراضى المتنازع عليها". وعقدت الجولة الأولى من الحوار بين روسيا وأوكرانيا فى 28 فبراير فى منطقة غوميل فى بيلاروس، واستمر اجتماع الوفدين خمس ساعات. بعد ذلك اجتمع الطرفان مجددا فى 3 مارس وفى 7 مارس. وفى 10 مارس. كما عُقدت مشاورات بين وزيرى خارجية روسيا وأوكرانيا، سيرغى لافروف وديمترى كوليبا على هامش المنتدى الدبلوماسى فى أنطاليا التركية، وحاليا، يواصل المفاوضون الاتصال عبر اجتماعات عن بعد بواسطة الفيديو.

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