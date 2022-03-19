وفاة أقدم نائب بالكونغرس الأميركي

توفي الجمعة دون يونغ، أقدم نائب بالكونغرس الأميركي، الذي انتخب عضوا لأول مرة عام 1973.
وقال مكتب النائب إن عضو الكونغرس البالغ من العمر 88 عاما، توفي أثناء سفره جوا إلى منزله في ألاسكا، فيما لم يذكر سبب الوفاة.
وذكرت تقارير صحفية محلية نقلا عن جاك فيرغسون مدير مكتب يونغ، قوله إن الأخير "فقد وعيه خلال رحلة من لوس أنجلوس إلى سياتل، ولم يتسن إنقاذه".
وكان يونغ العضو الوحيد لألاسكا في مجلس النواب، وذكر موقعه على الإنترنت أنه أقدم نائب في الكونغرس الأميركي الحالي مثل ألاسكا 25 فترة.
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