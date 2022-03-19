أوكرانيا تعلن فقد الاتصال لبحر آزوف بعد سيطرة روسيا على ميناء ماريوبول

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يوم السبت إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، قائلا إن هذه هى فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التى ارتكبتها فى أعقاب غزوها.
وأضاف فى كلمة مصورة بُثت فى الساعات الأولى من صباح السبت فى أوكرانيا إن "الوقت حان لعقد اجتماع ،حان وقت الحديث".
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