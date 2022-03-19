2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالصين

جدة - نرمين السيد - سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية, 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالتى وفاة.



جدة - نرمين السيد - سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية, 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالتى وفاة. وأفادت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين, بأن إجمالى عدد الاصابات فى البر الرئيسى الصينى بلغ 128462, فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 4638.

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