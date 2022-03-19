أقوي وأرخص عروض التقسيط..عروض تقسيط سيارتي كيا وسورينتو تيلورايد 2022 من شركة الجبر بمواصفات جبارة

عروض تقسيط سيارتي كيا وسورينتو تيلورايد 2022 من شركة الجبر بمواصفات جبارة، يوجد العديد من شركات ومعارض السيارات التي تتنافس بقوة كبيرة في بيع السيارات، وعلى أن يتم هذا من خلال طرح الكثير من العروض التمويلية المتنوعة لتقسيط السيارة، وعلى رأس هذه الشركات شركة كيا الجبر، التي كشفت في الأيام الأخيرة عن أبرز عروض فصل الشتاء الأكثر تميز على كلاً من سيارة تيلورايد وسيارة سورينتو، ومع العلم أن ذلك العرض يضم مميزات ومواصفات متميزة للغاية يتمكن كل من يرغب باقتناء سيارة الاستفادة منها، حيث أن يوجد الكثير من عروض التقسيط من فئة كبيرة من بنوك وشركات، وسوف نوفر لكم اليوم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر.

عروض تقسيط سيارتي كيا وسورينتو تيلورايد 2022

تقسيط سيارة كيا تيلورايد 2022 من الجبر

من سيارات الدفع الرباعي التي يقبل عليها الكثير، وذات أداء قوي للغاية في جميع المناطق الصعبة.

كما أن السيارة تتميز بأنها ذات أداء رياضي متميز وقوة تفوق بها جميع السيارات الرياضية للدفع الرباعي.

السيارة تتسع لنحو 8 ركاب وتمنح المستخدمة قوى كبيرة في الأداء تتناسب مع كافة الظروف.

اولسيارة تضم العديد من الأنظمة الذكية التي تتناسب مع كافة أنواع الطرق والعوامل الجوية المتغيرة.

عروض تقسيط شركة الجبر على سيارة كيا تيلورايد يبلغ نحو 1899ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة كيا سورينتو 2022

هذه السيارة تتميز بوجود ناقل حركة ذكي ويمكنك من التحكم به بسهولة عند السير على الطرق المختلفة.

السيارة متاحة منظومة مدمجة للقيادة بأداء رياضي متميز.

مساحة الصندوق الخلفي مع وجود شاشة ذكية تعمل بتقنية اللمس.

وتوفر شركة الجبر إمكانية تقسيط السيارة بدفع قسط شهري يبلغ نحو 1696.

عروض شركة الجبر لتقسيط سيارات كيا