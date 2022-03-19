الدفاع الروسية تعلن التصدى لهجوم صاروخى استهدف مدينة ميليتوبول

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"-: "صدت أنظمة الدفاع الجوى الروسية هجومًا صاروخيًا استهدف المدنيين فى المدينة ليلا.. إذ أطلق المسلحون صواريخ (Tochka-U) ذات الرؤوس الحربية العنقودية من الأراضى التى يسيطرون عليها، باتجاه المناطق السكنية فى مدينة ميليتوبول".

فى السياق، أعلنت الوزارة استعداد القوات الروسية لفتح ممر لخروج "القوميين" من مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب شرقى أوكرانيا، لكن السلطات فى كييف رفضت الاقتراح.

وقال مدير المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: إن القوات الروسية تضمن سلامة القوميين فى حال قرروا إلقاء السلاح والخروج من ماريوبول.

وأوضح أن البيانات الاستطلاعية تشير إلى أن ما بين 150 و200 مقاتل أوكرانى فروا من ماريوبول باتجاه زابوروجيه عبر الممرات الإنسانية بملابس مدنية وتم القضاء على 93 منهم.

وحذرت روسيا، الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر من "جرائم محتملة ضد السكان المدنيين فى ماريوبول والمحاولات لنسبها للقوات الروسية".