سجلت الصين حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، الجمعة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام، ليرتفع عدد وفيات البلاد من جراء الوباء إلى 4638.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، أن البر الرئيسي سجل 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، مقابل 2416 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن 2157 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2388 في اليوم السابق.
وسجلت الصين 1823 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1904 في اليوم السابق.
ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 128462 إصابة مؤكدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تسجل أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.