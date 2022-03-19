أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتا"، بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.
وأضافت الوزارة في بيان: "نجح المحتلون جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك وحرموا أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف".
ولم تحدد الوزارة في بيانها ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد استعادت الوصول إلى البحر لاحقا.
وقالت روسيا الجمعة إن قواتها "تشدد الخناق" حول ماريوبول، التي لحقت أضرار بنحو 80 بالمئة من منازلها وربما لا يزال نحو ألف شخص محاصرين في ملاجئ مؤقتة.
وكانت ماريوبول، بموقعها الاستراتيجي على ساحل بحر آزوف، هدفا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وتقع المدينة على الطريق بين شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا التي ضمتها روسيا، ومنطقة دونيتسك في الشرق التي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون لموسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد "عملية ماريوبول".. أوكرانيا تفقد الوصول إلى بحر آزوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.