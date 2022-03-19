نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات العمل في رمضان 1443 وفق وزارة الموارد البشرية بالقطاع العام والخاص في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات العمل في رمضان 1443 تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية طبق تعديل بنود قانون العمل السعودي المنظمة للقطاعين العام والخاص العام الماضي، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك 1443 يتساءل المواطنين هل ستطبق نفس مواعيد العام الماضي بعدد ساعات عمل 6 ساعات فقط وفق تعديلات قانون العمل السعودي على دوام رمضان 1443 أم سيتم تنظيم مواعيد مختلفة خاصة بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية بجميع أنحاء المملكة وقطاعاتها وإعلان السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

عدد ساعات العمل في رمضان 1443 بالمملكة العربية السعودية

في نفس السياق السابق ذكره فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية السعودية أن مواعيد العمل في رمضان طبقًا لتعديلات قانون العمل السعودي كالتالي:

أولًا سيتم تقليل عدد ساعات الدوام ساعتين عن المعدل الطبيعي حيث يصبح مدة العمل يوميًا خمس ساعات فقط، وذلك وفق المادة 65 قانون العمل السعودي بالقطاعين العام والخاص، والذي تم تعديله بعد استطلاع الرأي بالمادة 77 من قانون العمل.

كذلك يشمل قرار تخفيض ساعات العمل دوام شهر رمضان حيث تنص المادة على تقليل عدد ساعات العمل مدة ساعتين في شهر رمضان .

دوام حيث تنص المادة على تقليل عدد ساعات العمل مدة ساعتين في . أيضًا التشديد بأن هذا القانون ينطبق على كافة عاملين بالمملكة سواء مسلمين أو عمالة أجنبية غير مسلمة.

سواء مسلمين أو عمالة أجنبية غير مسلمة. كذلك في حال تطلب العمل المكوث مدة زمنية أطول من 6 ساعات يعتبر هذا عمل إضافي بمقابل مادي يقدر بزيادة مالية تبلغ 25% عن كل ساعة من راتب الدوام الأساسي.

في النهاية في حال استدعى العمل القيام به ليلًا يعد حساب الوقت من العمل الإضافي بزيادة تقدر 50% من راتب الدوام الأساسي.

في الختام في حال اعتراض أي مؤسسة أو هيئة في القطاعين على هذا القرار يتم الإبلاغ عنها على الفور وتحملها العواقب القانونية لمخالفة القرار.

العمل عن بعد في بعض الحالات بالقطاع الخاص بالسعودية 2022

كما أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأصحاب العمل بالقطاع الخاص اختيار القيام بالعمل عن بعد في شهر رمضان الكريم في حال أن يكون تواجد العامل بمكان العمل حضوريًا ليس ضروري خاصة في الأعمال التي تعتمد على الإنترنت وغيرها من وسائل الرقمنة الحديثة، التي بإمكان العامل أو الموظف القيام بها منزليًا دون الحاجة للتواجد في مقرات الهيئة أو الشركة التابع لها بشكل يومي ومستمر، وقد تركت وزارة الموارد البشرية هذا الأمر لرؤية صاحب العمل وذلك بشكل كبير في القطاع الخاص مع العلم أن راتب الموظف يسري بكامل قوته دون التأثر بحالة تواجده بالعمل حضوريًا أو أن يكون صاحب العمل اختار نظام العمل عن بعد.

رؤية هلال شهر رمضان 2022

في الختام نذكر أنه ستتم رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية 1443 وفق تقويم أم القرى بالمملكة مساء يوم الجمعة بمشيئة الله الموافق 29 من شعبان 1443 الموافق 1 ابريل 2022 وبناء عليه تقوم المحكمة العليا السعودية بدعوة كافة المواطنين السعوديين والمسلمين المقيمين على أراضي المملكة لتحرى رؤية هلال شهر رمضان 1443 فعلى من يترائى له مساء يوم الجمعة 29 شعبان القادم هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة، أو من خلال مناظير تلسكوبية أن يقوم بالإبلاغ فورًا في أقرب محكمة بالمملكة، وذلك عملًا بحديث رسول الله