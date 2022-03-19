هاتف Samsung galaxy a53 5g موديل 2022 بسعر ومواصفات تنافسية بالأسواق

هاتف Samsung galaxy a53 5g موديل 2022 كشفت شركة سامسونج عن طرح ثلاثة إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Galaxy A، وهي هاتف A53 5G، و A33 5G، و A73 5G وطبقًا لما تم إعلانه فإن إصدار هاتف Samsung galaxy a53 5g تعد الأكبر في مواصفات الشاشة فهي موديل Super AMOLED، كذلك يبلغ قياس الشاشة 6.7 بوصة بجودة +FHD وبدقة 2400×1080 بكسل، كذلك تم حماية الشاشة بطبقة زجاج Gorilla Glass 5، وفي التالي أسعار ومواصفات أكثر عن الهاتف الذكي أحدث إصدارات سامسونج جالاكسي.

سعر هاتف Samsung galaxy a53 5g موديل 2022

إضافة لما سبق فإن شركة سامسونج Samsung أعلنت عن طرح هاتفها الذكري الجديد Samsung galaxy a53 5g في 22 ابريل القادم 2022 بأسواق محددة وقدتم تحديد سعر الهاتف الذكي بمقدار 370 يورو وهو ما يعادل 409.61 دولار أميريكي، وهوما يعادل 1536.74 ريال سعودي، ومقدار 6400 جنيه مصري، وسبتم طرح الهاتف الذكي الجديد إصدار 2022 في العديد من البلدان على مستوى العالم بألوان:

الأبيض.

اللون الرمادي.

التعناعي.

واللون الأخضر.

مواصفات ومميزات سامسونج جلاكسي a53 5g الجديد 2022

وعن المواصفات التي يتميز بها سامسونج جلاكسي a53 5g الجديد 2022، نذكرها بالنقاط التالية:

أولًا وصف شاشة الهاتف

تم تزويد شاشة هاتف galaxy a53 5g بشاشة كبيرة الحجم موديل Super AMOLED. كذلك يبلغ قياس الشاشة 6.7 بوصة بجودة +FHD. أيضًا تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ويتميز الهاتف الذكي بدقة الشاشة تبلغ 2400×1080 بكسل في النهاية تم حماية الشاشة بطبقة زجاج Gorilla Glass 5.

ثانيًا ذاكرة هاتف سامسونج هاتف galaxy a53 5g

زود هاتف galaxy a53 5g بمعالج سامسونج Exynos 1280. كذلك اقترن الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت. أيضًا الهاتف مزود بذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها ل128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت.

كاميرا الهاتف الذكي الجديد

أولًا الهاتف مزود بكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 + 12 + 5 + 5 ميجابكسل. أيضًا الهاتف يتميز بكاميرا أخرى أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

بطارية هاتف سامسونج جلاكسي a53 5g