مواد نظام الانضباط الوظيفي وأبرز الجزاءات في نظام الانضباط الوظيفي الجديد

مواد نظام الانضباط الوظيفي الجديد، أحد أبرز ما يبحث بشأنه السعوديون اليوم، خاصة وأنه سوف يتم تطبيقه خلال الأسبوع المقبل بالفعل، وهو أحد أشهر ما تم اتخاذه من قرارات داخل المملكة العربية السعودية، من نظام يتعلق بالعمل والعاملين، أي أنه نظام يستهدف الضبط الوظيفي داخل السعودية، وكان نظام الانضباط الوظيفي 1443، قد تم الإعلان بشأنه منذ 180 يومًا من قبل، وذلك عبر الجريدة السعودية الرسمية، وقد مرت الفترة المحددة لتطبيق هذا النظام الجديد، للتحكم في سير العمل الوظيفي داخل المملكة، فإذا كنت ممن يتساءلون “ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد”، فاعلم أنه مجموعة من القوانين والمواد، المعروفة باسم مواد نظام الانضباط الوظيفي، في إطار لائحة الانضباط الوظيفي الجديد، وهي قوانين تحدد حجم العقوبات المقرر توقيعها، على الموظف في حالة عدم الالتزام بشروط العمل، أو الإخلال بقواعد العمل داخل المؤسسة، وفقا لتلك اللوائح والمواد المعلنة.

مشروع نظام الانضباط الوظيفي

نظام الانضباط الوظيفي 1443، هو عبارة عن تنظيم للعمل في المملكة العربية السعودية، باستخدام مجموعة من الشروط والقوانين، من خلال لائحة نظام الانضباط الوظيفي، وذلك بهدف تسيير العمل، في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتلاءم هذا النظام مع رؤية المملكة 2030، وكذلك يساعد رؤوس العمل على ضبط مسيرة العاملين، وضمان التزام الموظفين ببنود العمل، ويدعم ولاء الموظف لعمله ويحسن من أداء العاملين ويطور من مهاراتهم، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المؤسسة بوجه عام، وذلك من خلال تأسيس مركز قياس أداء الأجهزة العامة في السعودية. ويتم العمل بنظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443، في السعودية وتطبيقه على كافة الموظفين، باستثناء من يعملون داخل مؤسسات لها قواعدها الخاصة وشروطها الإلزامية. وجدير بالذكر، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت عددًا من الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل داخل المملكة العربية السعودية مثل؛ نظام الأحوال الشخصية الجديد، وكذلك تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات، وغيرها العديد من الخدمات.

مواد نظام الانضباط الوظيفي

لا يجوز إيقاع أية عقوبة على الموظف سوى عقب التحقيق معه، فيما تم نسبه إليه من مخالفه. مع تسجيل أقواله بشأنه الواقعة؛ حتى يكون الجزاء مسببًا.

كما يحظر تعيين أو ترقية أو نقل أو انتداب أي موظف في مكان عمل، كان قد صدر بشأنه قرارًا من قبل بالفصل.

وفي حال ارتكاب الموظف لأية مخالفات إدارية أو مالية أو سلوكية، داخل مقر العمل، أو قام بالإخلال بواجباته الوظيفية. فإنه يتم معاقبته بالجزاءات التي وردت في نص لائحة نظام الانضباط الوظيفي الجديد pdf .

. كما ورد بالنظام الوظيفي الجديد، إمكانية إعفاء الموظف من العقوبة. في حال مخالفته ضوابط العمل، إذا كان قد قام بالسلوك بأمر مباشر من رئيسه بالعمل.

وفي غير حالات العجز الكلي أو الوفاة، لا يجوز إنهاء خدمة الموظف طبقًا للائحة النظام الوظيفي. على ألا تتجاوز العقوبة ثلاثة أمثال، آخر راتب صافي شهري، حصل عليه الموظف بالفعل.

الجزاءات في نظام الانضباط الوظيفي 1443