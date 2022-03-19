نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هل تم إيداع المساعدة المقطوعة” والاستعلام عنها عبر الرابط الرسمي hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بسؤال هل تم إيداع المساعدة المقطوعة، حيث زادت التساؤلات بين الكثير من الأشخاص الذين تقدموا على المساعدة المقطوعة وهذا قبل أن يتم إغلاق التقديم عليها عن موعد نزولها، وهذا وسط انتشار الكثير من الشائعات عبر شبكة الإنترنت بخصوص صرفها، والتي سنتعرف على حقيقتها معا في هذا المقال، كما سنتعرف معكم على كيفية الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر وهذا عبر الرابط المخصص لها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

المساعدة المقطوعة

وتعتبر المساعدة المقطوعة أحد أهم المساعدات إذا لم تكن الأهم التي ينتظرها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة، وخاصة الأشخاص الذين قاموا بالتقديم للحصول عليها وهذا قبل أن يتم إغلاق التقديم إلى أجل غير مسمى، والذي بالطبع سوف نعلمكم في حالة فتح التقديم مرة أخرى.

وفي حالة إذا لم يحالفك الحظ في التقديم على المساعدة المقطوعة فيمكنكم التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور، ونتمنى أن يتم قبولكم فيه.

ويصل المبلغ المقدم من الدولة في المساعدة المقطوعة إلى 30 ألف ريال سعودي، والتي قد تقل عن ذلك وهذا حسب وضع المستفيد، وتصرف مرة واحدة للمواطن كمنحة من الدولة وليست قرض، وينتظرها مئات المواطنين الذين تقدموا عليها ممن يحتاجون إليها بشكل شديد.

هل تم إيداع المساعدة المقطوعة

وسنتعرف معكم على إجابة هذا السؤال، والذي انتشر الكثير من الشائعات حوله عبر شبكة الإنترنت، حيث تظهر الكثير من المقاطع الغير صحيحة أنه يتم صرفها في مواعيد معينة، وهذا ليس له أساس من الصحة، حيث إنه لا يوجد موعد محدد أو ثابت لصرف المساعدات المقطوعة.

يتم صرف المساعدة المقطوعة وفق الضوابط الجديدة و أولوية الإستحقاق — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) يتم صرف المساعدة المقطوعة وفق الضوابط الجديدة و أولوية الإستحقاق — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 16, 2017

وهذا حسب ما جاء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم الصرف بناء على الضوابط وأولوية الاستحقاق، ولا يوجد موعد محدد.

الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة

وسنتعرف معكم كيفية معرفة حالة الطلب الخاص بكم اذا كنتم مقدمين بالفعل على الدعم المذكور، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: