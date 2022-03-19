عرض سيارة الأحلام من بنك البلاد العرض ساري حتى ٣١ مارس بدون مقدم وتمويل حتى 2 مليون ريال

يحلم الكثير من الشباب بشراء سيارة الاحلام ولكن تعوق هذه الاحلام عدم توفر المبلغ المطلوب دفعه لشراء السيارة، ولكن بعض البنوك وفرت على الشباب شراء السيارة بدون دفع اى مبالغ كمقدم للسيارة ويمكن شرائها بتوافر عدة شروط وهو ماسوف نذكره بداخل المقال واهم مزايا التمويل وكما سوف نوضح الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها عند شراء سيارة الاحلام، حيث يقدم بنك البلاد برنامج التمويل التأجيري للسيارات ويمكن العملاء من الحصول على سيارة أحلامهم وبشروط مُيّسرة وواضحة كل ما عليك هو اختيار سيارة أحلامك من الوكالات أو المعارض المُعتمدة من بنك البلاد، وتقديم المستندات المطلوبة للبنك. وفي حالة قبول طلبك، ستكون على بعد خطوات معدودة من قيادة السيارة إلى منزلك، وهذا العرض متوفر في جميع أنحاء المملكة حتى ٣١ مارس.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سيارة من بنك البلاد:

للحصول على تمويل سيارة الاحلام من بنك البلاد يجب توافر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط على المتقدم أن يكون عميل ببنك البلاد وأن يكون لدي العميل حساب جاري بالبنك.

كما يشترط على المتقدم أن يكون لديه رخصة القيادة سارية الصلاحية.

من الطبيعي أن يكون راتب الشخص المتقدم أن يكون بحد أدنى ٣ ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

أن يكون سن الشخص المتقدم يبدأ من ١٨ عام حتى ٦٥ عاما ولا يزيد عن ذلك إلا في حالة كونة من الأشخاص المتقاعد بحيث لا يزيد عن ٧٠ عاما.

ومن الضروري أن يكون العميل موظف بمؤسسة تابعة لبنك البلاد سواء كانت خاصة أو عامة أو متقاعد.

كما يشترط تعبئة الوثائق الخاصة بالمعرض أو الوكالة للحصول على سيارة الأحلام، والعرض ساري حتى 31 مارس بجميع فروع البنك بالمملكة.

اهم مميزات الحصول على سيارة الأحلام من بنك البلاد:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن اهم مزاياه مدة تمويل تصل الى (5) سنوات.

ومن مزاياه تغطية تأمينية شاملة للسيارة طوال فترة التأجير مع إمكانية اختيار مزايا التأمين.

ومن اهم مزاياه حيث ان ٥٠٠ ألف ريال سعودي هو المبلغ التأميني للسيارة.

ومن مزاياه ايضا التنازل عن السيارة لصالح عميل اخر.

ومن مميزات التمويل إمكانية الحصول على السيارة بدون دفعة مقدمة ومع دفعة أخيرة اختيارية

ومن مزاياه ايضا نسبة الإستقطاع من بنك البلاد تصل ٦٥%.

ومن مزاياه موافقة مبدئية فورية من الزيارة الأولى .

ومن اهم مزاياه متاح للعملاء حتى 65 سنة و 70 سنة للمتقاعدين.

ومن مزايا تمويل بنك البلاد التمويل متاح للعملاء السعوديين وغير السعوديين من بنك البلاد.

الاوراق والمستندات المطلوبة لبرنامج التمويل التأجير للسيارات:

للعملاء بضمان تحويل الراتب: