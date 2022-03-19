للعاطلين عن العمل شروط إستحقاق ساند وخطوات ورابط التسجيل

تعمل دائما حكومة المملكة على البحث عن الشباب العاطل عن العمل وتدريبه وتاهيله واسناد له وظيفة تناسب قدراته ومؤهلاته كما تعمل على من هم عاطلين عن العمل بعد ان كانوا يعملون فى احد الجهات وتم فصلهم لامر ما او انتهت مدة عملهم بالمنشاة او العمل الخاص الذين يعملون فيه من خلال نظام ساند يتم تاهيلهم وتدريبهم على بعض المهن، حيث يستهدف نظام ساند رعاية المواطنين وأسرهم في حال إن تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الاستحقاق لساند وكيفية التسجيل في ساند، حيث تقوم فكرة ساند على أساس القيام بسد فجوة الدخل والعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة، مع تقديم كافة سبل التدريب والدعم اللازم من أجل المساعدة في التحاق المواطن بوظيفة أخرى جديدة، وقامت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن نظام يسمى ساند الذي يهتم بالعامل وأسرته أثناء تعطله عن العمل في حالة تعرضه لظروف خارجة عن إرادته، فتقوم ساند بمساندته بالمال الذي يحتاج إليه من أجل تسهيل كافة أموره المعيشية.

الخطوات الواجب اتباعها حتى يتم التسجيل في ساند:

ادخل على رابط الصفحة الرسمية الخاصة بساند.

ثم عليك بعمل حساب جديد.

ثم عليك بملء و كتابة كافة البيانات بالطريقة الصحيحة ثم الضغط على ايقونة إنشاء حساب.

ثم تقوم بتسجيل الدخول في الصفحة المتعلقة بالتسجيل.

ثم تقوم بكتابة كلًا من اسم المستخدم وكلمة المرور ثم يتم كتابة رمز التحقق.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة الدخول.

ثم تقوم باختيار القائمة الرئيسية ثم يتم اختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.

شروط استحقاق التسجيل في ساند: