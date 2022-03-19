نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمطلقات والأرامل مع اقتراب الشهر الكريم اطلب تمويل كنف 30 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

مع اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وتحتاج بعض الأسر الأكثر واشد احتياجا مثل المطلقات والأرامل الى المساعدة والدعم المالي ومن أكثر البنوك التي تقدم تمويلاتها بشروط ميسرة للغاية بنك التنمية الاجتماعية حيث تقدم تمويل يصل الى 30 الف ريال بشروط ميسرة وعلى فترة سداد كبيرة، وهو ما سوف نوضح شروطه بالمقال ونوضح كذلك كيفية الحصول والتقديم على تمويل كنف، حيث أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة عن توفر قرض يتم تقديمه إلى الأرامل والمطلقات ويطلق عليه اسم تمويل كنف ويصل مبلغ التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية السعودي إلى الأرامل والمطلقات إلى 30 الف ريال سعودي ويتم سداده بدون أي رسوم أو فوائد وتم إتاحة هذا التمويل بهدف تقديم الدعم والمساعدة إلى أبناء المملكة. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل كنف للمطلقات والأرامل: لكي يتمكن من الاستفادة من القرض أن يكون سعوديات فقط

يصل تمويل كنف إلى حوالي 30 ألف ريال سعودي

يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 25 عام حتى 55 عام ولا يزيد عن ذلك.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 8000 ريال سعودي.

يمكن لكل من المطلقات والأرامل الحصول على القرض في حالة إنه ليس لديهم أي معيل.

لا يكون له رسوم إدارية

يتمتع القرض بالسداد بشكل شهري وفقاً للقيمة المتفق عليها.

ويشترط ان تصل فترة السداد إلى 60 شهراً. كيفية التقديم على تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية: ادخل على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية .

ثم عليك بفتح الموقع والتسجيل به.

يقوم الشخص المتقدم باختيار منتجات الأفراد

اختيار منها قرض كنف

يقوم المستفيد باختيار أيقونة التقديم الإلكتروني

يقوم الشخص المتقدم بكتابة كافة البيانات الصحيحة وضرورة التأكد من صحتها مثل رقم الهوية.

إرسال كافة الأوراق المطلوبة لإثبات صحة البيانات

ثم على المتقدم أن يقوم باستكمال البيانات لحين الوصول إلى صفحة التأكيد.

انتظر حتى يتم مراجعة الطلب بعد ذلك يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتحويل مبلغ التمويل إلى الحساب البنكي. عمر شويل - جدة للمطلقات والأرامل مع اقتراب الشهر الكريم اطلب تمويل كنف 30 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمطلقات والأرامل مع اقتراب الشهر الكريم اطلب تمويل كنف 30 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.