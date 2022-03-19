2.4 مليون دولار.. ثمنا لنسخة من كتاب مصوَّر

أعلنت دار مزادات أن نسخة خاصة من سلسلة كتب "مارفل" الهزلية المصورة حصدت أكثر من 2.4 مليون دولار في مزاد عبر الإنترنت.

وقال فينسينت زورزولو، الرئيس التنفيذي للعمليات بدار كوميك كونكت "يمكن القول إنه أحد أفضل ثلاثة كتب هزلية في عالم القصص المصورة". لم يتم الكشف عن اسم المشتري، وقال زورزولو عنه فقط إنه "شغوف للغاية بجمع الكتب المصورة"، إضافة إلى مقتنيات اخرى. نشر العدد الأول من السلسلة المصورة عام 1939، وتطورت السلسلة لتتحول لأفلام وبرامج تلفزيونية وألعاب فيديو. تحمل النسخة المباعة ملاحظات الناشر مكتوبة بخط اليد وسجل فيها المبلغ الذي تم سداده لكل كاتب وفنان شارك فيها. وفي هذا الصدد قال زورزولو "إنها نظرة مهمة للغاية خلف الكواليس لإنشاء شركة كتب ومجلات هزلية وشخصيات رسوم متحركة."

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